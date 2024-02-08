Россияне назвали своих любимых героев из кино

KION рассказал изданию «Газета.Ru» о самых любимых киногероях жителей России. В опросе, проведённом онлайн-кинотеатром, участвовали более 1 тыс. человек.

Среди респондентов в возрасте от 18 до лет 30 лидером стал Гарри Поттер, второе место занял Человек-паук, а на третьем расположился Шерлок Холмс. Участники опроса в возрасте от 31 до 45 лет назвали любимым персонажем Терминатора, второе и третье место получили Доктор Хаус и Железный человек соответственно.

Среди респондентов старше 45 лет самым популярным ответом оказался Чебурашка, второе место занял Штирлиц, а третье — Шурик из комедий Леонида Гайдая.

Более 50% участников опроса уточнили, что пересматривают любимые фильмы в канун каких-либо праздников. Одним из таких популярных фильмов считается «Гарри Поттер».