Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стивен Спилберг стал первым человеком, которому Кристофер Нолан показал «Оппенгеймера»

Стивен Спилберг стал первым человеком, которому Кристофер Нолан показал «Оппенгеймера»
Комментарии

Кристофер Нолан во время свежего интервью рассказал, что Стивен Спилберг был первым человеком, которому он показал фильм «Оппенгеймер».

По словам Нолана, во время просмотра ленты Спилбергом он сидел позади. Кристофер подчеркнул, что для него было большой честью видеть, как его фильм смотрит «великий мастер».

Когда я впервые получил плёнку с фильмом, я показал его Стивену Спилбергу. Я сидел позади него и наблюдал, как он смотрит фильм. Это был необыкновенный опыт. По идее, я там не должен был быть, но можно ли пропустить такое, когда фильм смотрит великий мастер. Это было своего рода неотразимо.

«Оппенгеймер» вышел в прошлом году, собрал внушительную кассу и массу положительных отзывов от зрителей и критиков.

Материалы по теме
«Мистер и миссис Смит» — кошмар для фанатов Питта и Джоли, но хороший сериал для остальных
«Мистер и миссис Смит» — кошмар для фанатов Питта и Джоли, но хороший сериал для остальных
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android