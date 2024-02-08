Стивен Спилберг стал первым человеком, которому Кристофер Нолан показал «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан во время свежего интервью рассказал, что Стивен Спилберг был первым человеком, которому он показал фильм «Оппенгеймер».

По словам Нолана, во время просмотра ленты Спилбергом он сидел позади. Кристофер подчеркнул, что для него было большой честью видеть, как его фильм смотрит «великий мастер».

Когда я впервые получил плёнку с фильмом, я показал его Стивену Спилбергу. Я сидел позади него и наблюдал, как он смотрит фильм. Это был необыкновенный опыт. По идее, я там не должен был быть, но можно ли пропустить такое, когда фильм смотрит великий мастер. Это было своего рода неотразимо.

«Оппенгеймер» вышел в прошлом году, собрал внушительную кассу и массу положительных отзывов от зрителей и критиков.