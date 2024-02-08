Появились первые детали нового фильма Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли

В конце января СМИ сообщили о том, что Райан Куглер работает над новым секретным фильмом с Майклом Б. Джорданом в главной роли. Тогда никаких деталей, кроме того, что лента будет про вампиров, не появилось.

Издание The Hollywood Reporter поделилось порцией свежих подробностей картины. Как оказалось, права на показ ленты выкупила Warner Bros. Это будет исторический триллер, а сюжет посвятят вампирам и другой нежити.

Также THR сообщило, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей.

Съёмочный процесс ленты планируют начать в апреле этого года в Новом Орлеане. Сколько они займут, неизвестно. Неизвестна пока что и дата выхода фильма.