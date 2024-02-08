«История игрушек 5» и «Холодное сердце 3» выйдут в 2026 году

Во время своего выступления перед инвесторами глава Disney Боб Айгер сообщил, что долгожданные мультфильмы «Холодное сердце 3» и «История игрушек 5» выйдут в 2026 году. Точную дату при этом Айгер не раскрыл.

Помимо этого, ранее стало известно, что лента про Мандалорца и Грогу из «Звёздных войн» тоже выйдет в 2026 году, а вот сиквел «Зверополиса» увидит свет в конце 2025-го.

И мы уже с нетерпением ждём 2026 года с «Холодным сердцем 3», первым фильмом по «Истории игрушек» с 2019 года, и новой частью «Звёздных войн», в котором Мандалорец и Грогу впервые появятся на большом экране.

У франшизы «Холодное сердце» будет также и четвёртая часть, а в пятой «Истории игрушек» к своим ролям вернутся Том Хэнкс и Тим Аллен.