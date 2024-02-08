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Боевик «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом выйдет в России 16 мая

Боевик «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом выйдет в России 16 мая
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Как стало известно из базы данных «Бюллетеня кинопрокатчика», в России выйдет фильм Boy Kills World со звездой «Оно» Биллом Скарсгардом. Премьера картины с локализованным названием «Пацан против всех» состоится 16 мая — спустя три недели после выхода в кинотеатрах по всему миру.

Картина расскажет о слабослышащем парне, чья семья была убита главой коррумпированной постапокалиптической династии. После смерти родных главный герой сбегает в джунгли и обучается боевым искусствам у таинственного шамана, после чего попадает в группу сопротивления, активно настроенную против властной династии.

Впервые фильм показали на кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года. После этого критики выпустили первые оценки ленты: 71% журналистом рекомендуют её к просмотру.

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