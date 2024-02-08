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Сыгравший Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» актёр отказался смотреть новый фильм

Сыгравший Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» актёр отказался смотреть новый фильм
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Народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита, высказался по поводу недавнего фильма Михаила Локшина.

По словам артиста, он не смотрел и не собирается смотреть современную картину, поскольку считает, что в ней мало от оригинальной повести Михаила Булгакова. Артист подчеркнул, что это по большей части «самостоятельное художественное произведение»

Я предварительно прочёл множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову.

Тем временем фильм «Мастер и Маргарита» Локшина собрал в прокате уже более 1 млрд рублей.

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