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Motorola выпустила умные часы Moto Watch 40 с большим экраном и защитой от воды

Motorola выпустила умные часы Moto Watch 40 с большим экраном и защитой от воды
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Компания Motorola выпустила новую модель умных часов под названием Moto Watch 40. Устройство уже поступило в продажу в США по рекомендованной цене в $ 65 (около 5900 рублей).

Как и другие модели в схожей ценовой категории, Moto Watch 40 — это фитнес-браслет с некоторыми функциями умных часов. Устройство получило 1,57-дюймовый экран с защитой от воды по стандарту IP67 с работой вплоть до десяти дней без подзарядки.

Умное устройство умеет отслеживать качество и фазы сна пользователя, следить за его пульсом, отслеживать количество пройденных шагов и другую активность. Кроме того, при синхронизации гаджета со смартфоном владелец устройства может читать уведомления, ставить будильник и отвечать на звонки.

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