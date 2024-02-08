Стартовал второй сезон сериала «Полиция Токио» про жизнь якудза в 1990-х от HBO

8 февраля в сервисе HBO Max стартовал второй сезон сериала «Полиция Токио». В день премьеры вышло сразу два эпизода, остальные восемь серий будут выходить еженедельно по четвергам. Финал состоится 4 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал «Полиция Токио» основан на книге Tokyo Vice, написанной американским журналистом Джейком Эдельштейном о его работе в Токио 1990-х. Репортёр изучал деятельность японской полиции, проводил коррупционные расследования, а также исследовал быт и нравы якудза. Шоу вольно адаптирует оригинальное произведение, однако многие книжные элементы остались на месте.

Пилотный эпизод сериала снял Майкл Манн, известный по «Схватке» и грядущему «Феррари». Он же выступил исполнительным продюсером шоу. Главные роли в нём исполнили Кен Ватанабэ («Начало») и Энсел Элгорт («Вестсайдская история») — они же вернулись и в продолжении.