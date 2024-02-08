«Всё чертовски мрачно»: Дакота Джонсон — о современном Голливуде

Недавно актриса Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого», «В активном поиске») дала интервью французскому журналу L’Officiel. В ходе разговора звезда высказалась о современном Голливуде.

По её словам, сейчас практически невозможно снять фильм с рискованной идеей, который будет иметь средний бюджет. Руководители кинокомпаний предпочитают снимать «безопасные» ленты — Джонсон считает их скучными.

Сейчас я осознаю, что в индустрии всё чертовски мрачно — это вызывает огорчение. Руководители стриминговых сервисов не доверяют творческим людям и не верят, что те знают об интересах аудитории. Однажды мы просто «схлопнемся».

Ближайший фильм с участием Дакоты Джонсон — «Мадам Паутина». Его премьера состоится уже 14 февраля.