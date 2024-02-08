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Call of Duty: Modern Warfare 3 стала временно бесплатной на ПК и консолях

Call of Duty: Modern Warfare 3 стала временно бесплатной на ПК и консолях
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8 февраля в Call of Duty: Modern Warfare 3 стартовали бесплатные выходные. До 12-го числа включительно пользователи ПК и консолей смогут загрузить и сыграть в мультиплеер и зомби-режим с некоторыми ограничениями.

На протяжении бесплатного периода геймерам будут доступны девять карт: Highrise, Rust, Meat, Shipment, Stash House, Terminal, Rio, Karachi и Scrapyard в режимах Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Team Gun Game и Domination. При покупке игры весь прогресс геймеров перенесётся в полную версию, которая также получила скидку в 30%.

БЕСПЛАТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3

БЕСПЛАТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3

Фото: ACTIVISION

В России для загрузки игры на ПК в Steam и Battle.net необходимо создать аккаунт любого региона, кроме России и Беларуси. На консолях ситуация аналогичная — доступ можно получить с помощью профилей других стран, после чего играть с основного аккаунта.

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