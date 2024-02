Педро Паскаль исполнит роль Рида Ричардса в «Фантастической четвёрке» — официально

Режиссёр «Фантастической четвёрки» Мэтт Шекман официально объявил, что роль Рида Ричардса в фильме исполнит Педро Паскаль (сериалы The Last of Us, «Мандалорец»). Слухи о присоединении актёра к касту ленты ходили на протяжении нескольких недель.

Рид Ричардс (или Мистер Фантастик) является лидером Фантастической четвёрки и членом Иллюминатов. В картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» его роль исполнил Джон Красински.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятыми врагами становились Доктор Дум и Человек-крот.

Премьера картины состоится 2 мая 2025 года.