Вышел трейлер сериала «Наклз» по вселенной «Соника в кино»

Компания Paramount опубликовала дебютный трейлер сериала «Наклз» — он выступит спин-оффом «Соника в кино». События шоу развернутся между второй и третьей частями.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В ролике показали главных героев сериала (включая Соника), основную завязку сюжета и сражение Наклза со злодеями. Ко всему прочему Paramount показала постер сериала.

Согласно синопсису Наклз становится наставником Уэйда Уиппла, помощника шерифа, и учит его быть настоящим воином. Наклза озвучил Идрис Эльба («Захваченный рейс», «Форсаж: Хоббс и Шоу»).

Премьера шоу состоится 26 апреля в стриминговом сервисе Paramount+. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

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