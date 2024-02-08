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Минкульт РФ может обязать кинотеатры указывать фактическое время начала сеанса

Минкульт РФ может обязать кинотеатры указывать фактическое время начала сеанса
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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе Минкульта РФ Ольги Любимовой. В нём Орлов предложил обязать кинотеатры указывать фактическое время начала сеанса.

По его словам, указанное в билете время начала фильма практически никогда не совпадает с реальным — от 5 до 30 минут зрители смотрят рекламу.

До показа фильма, как правило, клиент кинотеатра вынужден определённое время — от 5 до 30 минут — просматривать рекламные материалы, в том числе трейлеры будущих фильмов. В итоге посетитель кинотеатра не имеет возможности оценить время окончания сеанса, личное время, возможно, вынужден нести дополнительные затраты на оплату паркинга и так далее.

О письме Антона Орлова высказалась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что не стоит вводить дополнительную нагрузку на кинотеатры, поскольку все люди уже давно привыкли к рекламе перед сеансом.

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