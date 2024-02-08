Премьерный показ документальной ленты прошел на территории павильона «Газпром» на ВДНХ.

6 февраля в Москве состоялась презентация фильма «Игры Будущего: Путь Трофея». Документальная лента повествует о путешествии трофея турнира, которое началось в ноябре 2023 года. На легендарном автомобиле УАЗ «Буханка» кубок проехал по девяти городам России и оказался на космодроме Байконур. На каждом пункте маршрутного листа его появления ждали тысячи человек. Амбассадоры игр – популярные киберспортсмены или блогеры – давали автограф-сессии и проводили стримы для миллионной аудитории.

Фильм был создан съёмочной командой телеканала RT при участии ведущих – трёх студентов из Москвы: будущего инженера Леонида Шарафутдинова, будущего химика Анастасии Головы и будущего дипломата Мартина Авербуха, а также казанского блогера Турана Гатауллина.

Во время путешествия команда принимала участие в официальных мероприятиях тура и знакомилась с поклонниками фиджитал-спорта по всей России. Они посетили коллекционеров старых компьютерных приставок в Нижнем Новгороде, гейм-разработчиков в Иннополисе, косплееров в Уфе и специалистов по спортивному программированию в Оренбурге. Во время поездки произошло немало ярких событий: снежный буран на пути из Казани в Ульяновск, жаркая вечеринка с танцами на улице в Уфе, лазертаг-бои в Саратове и посещение детского дома в Нижегородской области.

Леонид Шарафутдинов смог «выйти один на один» с чемпионом Европы по ММА в Оренбурге и приобрести оренбургский платок для своей бабушки. Анастасия Голова встретилась со своим любимым стримером Парадевичем и приняла участие во флешмобе на месте приземления Юрия Гагарина.

«Мурашки по коже, когда пересматриваешь моменты с Байконура. Фильм достаточно реалистично передаёт настроения. Это было потрясающее зрелище. На Пути Трофея в космос мы старались охватить как можно больше городов, чтобы всех познакомить с фиджитал-спортом. Думаю, эту цель нам удалось выполнить с лихвой.

Мы постарались оставить наследие Игр Будущего, чтобы наши последователи в будущем могли повторить и превзойти этот путь, а Трофей Игр увидели в каждом уголке нашей страны.

Но это не конец истории! Если всё получится так, как задумали, то мы будем продолжать. Возможно, это будет другая сборка, другой город, другая страна. У нас Игры Будущего, поэтому мы постоянно генерим уверенность, что завтра будет лучше, чем сегодня», – отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Советский и российский космонавт, обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе Сергей Крикалёв подчеркнул, что, несмотря на разницу Олимпийских игр и Игр Будущего, оба турнира объединяет космическое пространство.

«Факел Олимпийского огня и трофей Игр Будущего побывали в космосе. Я надеюсь, у этого символа будет продолжение путешествия. В этом проекте смешивается цифровая и физическая реальность. В нашей работе мы живем в таких же условиях, когда реальность моделируется с помощью компьютерных технологий и тренажёров», – прокомментировал лётчик-космонавт.

Над лентой «Игры Будущего: Путь Трофея» трудились несколько сотен человек. Съёмочная группа привезла пять часов интервью и шесть терабайт исходных материалов. Фильм представляет собой захватывающее путешествие в мир фиджитал-спорта. Картина позволит зрителям узнать больше о зрителях и участниках первого в истории международного мультиспортивного турнира, а также расскажет об интересных местах, в которых побывал трофей.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах Игры Будущего:

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