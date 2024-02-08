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«Мегафон» увеличил стоимость некоторых тарифов — клиенты массово жалуются в соцсетях

«Мегафон» увеличил стоимость некоторых тарифов — клиенты массово жалуются в соцсетях
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В январе мобильный оператор «Мегафон» повысил стоимость своих услуг для некоторых абонентов. Клиенты могли отказаться от увеличения цены, выбрав соответствующую опцию на официальном сайте, однако не все обратили на это внимание.

В связи с этим абоненты «Мегафона» начали массово жаловаться в соцсетях. Ряд пользователей заявили, что им подняли стоимость тарифа на 10% без каких-либо предупреждений. Некоторые уже выразили намерение обратиться в Роспотребнадзор или вовсе сменить оператора.

«Мегафон» объяснил свои действия тем, что подготовил персональные предложения для различных абонентов. К примеру, те, кто тратит в месяц больше гигабайт и минут, предложили дополнительный пакет, а кто меньше — порекомендовали более экономный тариф.

Все такие предложения мы делаем с существенным дисконтом по отношению к актуальной рыночной стоимости аналогичных услуг.

В Роспотребнадзоре пока никак не прокомментировали ситуацию.

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