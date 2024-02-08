Вышел трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет от HBO — премьера 3 марта

HBO выпустила полноценный трейлер мини-сериала «Режим». Это будет второе большое сотрудничество кабельной сети и оскароносной актрисы Кейт Уинслет после детективного триллера «Мейр из Исттауна», вышедшего в 2021 году.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

«Режим» расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а сама Кейт Уинслет сыграет высокопоставленного канцлера вымышленного европейского государства. Шоураннером выступил Уилл Трэйси — один из сценаристов культовых «Наследников». Кресло режиссёра разделили Стивен Фрирз и Джессика Хоббс.

Премьера шоу состоится 3 марта, в первый сезон войдёт шесть эпизодов.