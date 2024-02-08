Вышел ролик о создании «Аватара: Легенда об Аанге» с новыми кадрами из сериала

8 февраля компания Netflix опубликовала ролик о создании сериала «Аватар: Легенда об Аанге». В нём исполнители главных ролей рассказали о своих персонажах и как проходил съёмочный процесс. Также в видео показали новые кадры из адаптации.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

Главные роли в грядущем сериале исполнят Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Премьера шоу состоится уже 22 февраля в стриминговом сервисе Netflix.