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Вышел новый тизер мультфильма «Головоломка 2» — премьера 14 июня

Вышел новый тизер мультфильма «Головоломка 2» — премьера 14 июня
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Студия Pixar опубликовала новый тизер мультфильма «Головоломка 2». Из него стало известно, что мировая премьера картины состоится 14 июня.

В ролике также показали, как главная героиня Райли Андерсон играет в хоккей.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон: к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавится новая эмоция — Тревожность. Судя по всему, героиню ждут серьёзные эмоциональные потрясения и путь к большому взрослению. Возможно, в сиквеле появятся и другие эмоции.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который ранее приложил руку к созданию «Хорошего динозавра». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части.

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