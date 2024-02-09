Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Плей-офф
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сыгравший Существо в «Фантастической четвёрке» актёр не вернётся к роли в «Дэдпуле 3»

Сыгравший Существо в «Фантастической четвёрке» актёр не вернётся к роли в «Дэдпуле 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Майкл Чиклис, сыгравший Существо в фильмах «Фантастическая четвёрка» и «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера», не вернётся к своей роли в «Дэдпуле 3».

Слухи об участии актёра появились после того, как в Сети завирусились фото со съёмочной площадки, на которых видно Чиклиса в костюме для захвата движений. Как оказалось, это был фотошоп, а на реальном фото был совсем другой человек.

Комментарий по поводу своего участия оставил и сам Чиклис.

Я осведомлён о том, кто у них снимается. Не моё дело об этом рассказывать, но я скажу следующее: я фанат работ Мэтта Шекмана, и я желаю ему удачи и в этом фильме.

Фильм «Фантастическая четвёрка» выйдет в кино 2 мая 2025 года. Педро Паскаль, кажется, должен сыграть Мистера Фантастика.

Материалы по теме
Разбираем мифологию аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Разбираем мифологию аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android