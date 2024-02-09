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Над ещё одним спин-оффом «Игры престолов» работает сценарист «Бэтмена» Мэтта Ривза

Над ещё одним спин-оффом «Игры престолов» работает сценарист «Бэтмена» Мэтта Ривза
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По информации издания The Hollywood Reporter, в работе находится ещё один спин-офф «Игры престолов», который расскажет про войны Таргариенов. Его сценаристом выступит Маттсон Томлин, работавший над «Бэтменом» Мэтта Ривза. Он также был соавтором экранизации остросюжетного комикса с Киану Ривзом BRZRKR и предстоящей адаптации видеоигры Mega Man.

Проект, который носит название «Завоевание Эйгона», выступит приквелом «Дома дракона». Он расскажет о захватчике Эйгоне Таргариене, который завоевал континент Вестерос со своими сёстрами, Рейнис и Висенией, и их драконами.

Один из источников THR назвал подход к новому шоу «возвращением к основам» эпической фэнтезийной вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Акцент в шоу будет сделан на зрелищности и напряжении сюжета.

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