Вышел тизер мультсериала, продолжающего события «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала тизер мультсериала Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Действие проекта развернётся после концовки мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

Судя по ролику, в шоу вернутся все Черепашки, а также Сплинтер и Эйприл. Мультсериал выступит мостиком между «Погромом мутантов» и сиквелом, который ещё находится в работе.

По тизеру можно увидеть, что у Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles будет более простой визуальный стиль, выполненный рисовкой.

Видео доступно на YouTube-канале Nicktoons. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» вышел в 2023 году и получил массу положительных отзывов от зрителей и критиков.