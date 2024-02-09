Эксперт объяснил, чем опасен Wi-Fi в общественных местах

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об опасности Wi-Fi в кафе, магазинах и ТЦ, поскольку компании и провайдеры, оказывающие эти услуги в общественных местах, не уделяют должного внимания безопасности шифрования.

Главная опасность подобных точек в том, что Wi-Fi в них легко подвержен взлому, а это чревато кражей персональных данных и прочей информации.

При заходе в такую сеть эксперт призвал не открывать финансовые и банковские приложения, а также соцсети, чтобы не компрометировать свои данные. Дворянский предупредил, что при должной подготовке мошенники могут завладеть связкой логин-пароль через мобильное банковское приложение или другие подобные программы.