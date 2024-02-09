Брюс Уэйн в реальности: Кристан Бейл построит 12 домов для осиротевших детей

Кристиан Бейл, известный по роли Бэтмена в трилогии «Тёмный рыцарь», рассказал, что наконец-то осуществит свой задуманный проект, над которым он начал работать 16 лет назад.

Речь идёт про строительство 12 приёмных домов, в которых будут заселять осиротевших братьев и сестёр. Цель задумки Бейла — чтобы братья и сёстры, оставшиеся без родителей, жили вместе в хороших условиях. По словам актёра, очень важно заботиться о детях, даже о чужих.

Представьте абсолютную боль и травму потери родителей или того, что вас оторвали от родителей, а затем вдобавок ко всему вы ещё и потеряли братьев и сестёр. Так с детьми не обращаются. Мы с женой решили, что сделаем всё, что в наших силах, чтобы изменить это.

Бейл подчеркнул, что оказывать такую помощь трудно в плане реализации, однако он ни на минуту не жалеет о своём решении.