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Аккаунт режиссёра «Фантастической четвёрки» удалили после публикации о Педро Паскале

Аккаунт режиссёра «Фантастической четвёрки» удалили после публикации о Педро Паскале
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Вчера режиссёр «Фантастической четвёрки» 2025 года Мэтт Шекман опубликовал у себя в соцсетях подтверждение того, что Педро Паскаль действительно воплотит образ Мистера Фантастика в ленте.

Судя по всему, анонс был сделан ошибочно, поскольку официально Marvel Studios ещё не объявляла о назначении Паскаля на роль героя. Через некоторое время после публикации пользователи обратили внимание, что аккаунт Шекмана в запрещённой в России соцсети был удалён вместе со всеми публикациями.

Интересно, что об участии Паскаля говорили несколько месяцев назад: сначала об этом заявила Гильдия актёров США, а потом и издание Slash Film, но публикации были удалены.

Фильм «Фантастическая четвёрка» должен выйти 2 мая 2025 года.

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