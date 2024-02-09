Аккаунт режиссёра «Фантастической четвёрки» удалили после публикации о Педро Паскале

Вчера режиссёр «Фантастической четвёрки» 2025 года Мэтт Шекман опубликовал у себя в соцсетях подтверждение того, что Педро Паскаль действительно воплотит образ Мистера Фантастика в ленте.

Судя по всему, анонс был сделан ошибочно, поскольку официально Marvel Studios ещё не объявляла о назначении Паскаля на роль героя. Через некоторое время после публикации пользователи обратили внимание, что аккаунт Шекмана в запрещённой в России соцсети был удалён вместе со всеми публикациями.

Интересно, что об участии Паскаля говорили несколько месяцев назад: сначала об этом заявила Гильдия актёров США, а потом и издание Slash Film, но публикации были удалены.

Фильм «Фантастическая четвёрка» должен выйти 2 мая 2025 года.