Для Dota 2 выпустили сокровищницу Dragon’s Hoard с первым предметом для Древнего

Valve выпустила новый апдейт для Dota 2, в котором добавила сокровищницу Dragon’s Hoard. В неё вошло сразу 17 косметических предметов для героев, а также уникальный облик The Ancient Dragon King для Древнего — впервые в истории игры. Предмет выполнен в стиле мифического дракона, который выбрал главное здание своим пристанищем.

Видео доступно на YouTube-канале Chanong. Права на видео принадлежат Valve.

Вместе с релизом новой сокровищницы разработчики обновили код для обнаружения читов. В течение последних нескольких недель в Valve «засекли весьма немало читеров», пообещав, что в ближайшее время нечестных игроков станет всё меньше после волн автоматических блокировок.

Наконец, с новым апдейтом в Dota 2 исправили множество багов, включая ошибку с внутриигровыми руководствами, некорректную работу предметов и умений, а также множество других неисправностей. С полным списком апдейта можно ознакомиться на сайте Dota 2.