На «Оскаре» появится новая категория — премия за лучший подбор актёров

Американская академия кинематографических искусств и наук анонсировала появление новой категории — премия за лучший подбор актёров. Её начнут вручать с 2026 года, в ближайшее время академики составят чёткое описание номинации с конкретными критериями вручения новой награды.

В киноакадемии заявили, что подбор актёров — одна из ключевых составляющих современной индустрии. Именно от состава артистов во многом зависит успех фильма: от сборов до реакции критиков и зрителей.

Премия за лучший кастинг станет первой новой категорией на «Оскаре» с 2002 года. Тогда киноакадемия начала выдачу наград за лучшую анимационную картину. Таким образом, с 2026 года на «Оскаре» будут вручать сразу 24 награды: от лучшего фильма до лучшего кастинга.