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«Это не головоломка, просто получайте опыт»: Кристофер Нолан — о своих «тяжёлых» фильмах

«Это не головоломка, просто получайте опыт»: Кристофер Нолан — о своих «тяжёлых» фильмах
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У зрителей сложилось впечатление, будто фильмы Кристофера Нолана, в особенности «Довод» и «Интерстеллар», слишком сложные для восприятия. Многие до сих пор ломают голову над сюжетами этих лент и спорят о их предназначении.

Сам Нолан, напротив, считает иначе. По мнению режиссёра, его фильмы не головоломки, которые нужно решать. Постановщик видит в своих картинах невероятный опыт.

Как говорят: «Не всё понятно». С моими фильмами не всё понятно. Это не головоломка, которую нужно разгадывать, а опыт, который нужно получить.

Нолан подчеркнул, что, например, зрителям не нужно понимать всё то, что происходит в «Доводе», поскольку важнее проникнуться историей фильма и его атмосферой, чтобы получить удовольствие.

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