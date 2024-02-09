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Около 50 профессиональных игроков в Dota 2 забанили за читы Overplus

Около 50 профессиональных игроков в Dota 2 забанили за читы Overplus
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9 февраля Valve выпустила новый апдейт для Dota 2, в котором добавила сокровищницу Dragon’s Hoard с предметами в честь Лунного нового года. Вместе с этим разработчики объявили об улучшении античита, из-за чего нечестные игроки в ближайшее время начнут получать блокировки аккаунтов.

Так, аналитик по Dota 2 Бен Noxville Стинуизен опубликовал список профессиональных игроков, которые уже получили бан после выхода патча с улучшенным античитом. Всего их около 50 человек, а среди них есть и российские спортсмены, включая Егора .Ark Жаботинского, Ярослава Limitless Паршина. Кроме того, с баном столкнулся и бывший тренер Na'Vi Андрей Mag Чипенко.

Судя по всему, волне блокировок подверглись в основном пользователи программы Overplus, которую геймеры использовали для смены скинов, просмотра скрытой статистики противников и других нечестных функций. В Valve не сообщили, сколько именно пользователей подверглись блокировкам, однако подтвердили, что нечестных игроков в ближайшее время станет меньше.

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