Дэнзел Вашингтон сыграет главную роль в ремейке триллера «Рай и ад» Акиры Куросавы

Как сообщает издание Deadline, звезда «Великого уравнителя» Дэнзел Вашингтон и режиссёр Спайк Ли («Не пойман — не вор») снова поработают вместе. Кинодеятели готовят ремейк культового фильма «Рай и ад» Акиры Куросавы, вышедшего в 1963 году.

Сюжет картины расскажет о преуспевающем бизнесмене, который стоит перед выбором: платить ли выкуп похитителям, укравшим по ошибке не его сына, а ребёнка его шофёра. Судя по всему, ремейк не будет полностью повторять сюжет оригинальной картины, а вольно адаптирует сценарий под современные реалии.

Съёмки картины должны начаться уже в марте. Сперва лента с Дэнзелом Вашингтоном в главной роли выйдет в кинотеатрах по всему миру, после чего выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+.