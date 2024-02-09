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Драму «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи снова покажут в России — премьера 4 апреля

Романтическую драму «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи снова покажут в кинотеатрах России — повторная премьера состоится 4 апреля. Об этом стало известно благодаря данным издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Действия картины разворачиваются в 1968 году в Париже. Сюжет вращается вокруг молодых студентов: Мэттью, Изабель и Тео. Оторванные от мира студенческих волнений, все трое беззаветно отдаются сексуальным и психологическим экспериментам, а также обсуждают киноискусство. Фильм основан на одноимённой книге Гилберта Адэра.

В «Мечтателях» снялись Майкл Питт, Ева Грин, Луи Гаррель, Анна Чанселлор, Робен Ренуччи, Флориан Кадиу и Инги Филлион. Режиссёром выступил Джереми Томас («Последний император», «Нация фастфуда»).

Оригинальная картина вышла в российском прокате в марте 2004 года.