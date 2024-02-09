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Автор «Крика» снимет сериал по «Окну во двор» Альфреда Хичкока

Автор «Крика» снимет сериал по «Окну во двор» Альфреда Хичкока
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Журналисты издания Deadline сообщили, что Universal Television заключила контракт со сценаристом и продюсером Кевином Уильямсоном (автор «Крика» и «Дневников вампира»). Теперь он вместе со своей компанией Outerbanks Entertainment займётся производством проектов разных жанров.

Отмечается, что одним из таких станет сериал по культовому триллеру «Окно во двор» Альфреда Хичкока — Уильямсон сам напишет для него сценарий. Премьера шоу состоится в стриминговом сервисе Peacock.

Ко всему прочему, продюсер снимет адаптацию семейной драмы «Береговая линия» и экранизацию детектива «Та девушка» Рут Уэйр. Ещё Кевин Уильямсон приступит к созданию сериала по мотивам «Игры» Дэвида Финчера — его продюсерами выступят Джон Бранкато и Майкл Феррис.

Приблизительные сроки выхода всех проектов пока не раскрываются.

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