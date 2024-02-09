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В РФ создадут чёрный список российских YouTube-блогеров

В РФ создадут чёрный список российских YouTube-блогеров
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Издание ТАСС сообщило, что Общественная палата РФ собирается создать чёрный список российских YouTube-блогеров. Данный шаг станет «частью программы по стимулированию перехода блогеров в отечественные соцсети» — её запуск также инициировала Общественная палата РФ.

Мы опубликуем [список], потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры. В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению контентмейкерам, игнорирующим наши платформы.

Отмечается, что особое внимание уделят создателям контента, которые работают на детскую аудиторию. Представители Общественной палаты установят, какие каналы ведут несовершеннолетние авторы, а какие — их родители или опекуны.

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