Михаил Боярский перенёс плановую операцию на сердце — СМИ

На этой неделе ряд российских СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в больницу для прохождения планового обследования. Артисту предстояло пройти коронарографию и стентирование.

9 февраля журналисты рассказали, что Боярский перенёс плановую операцию на сердце в Мариинской больнице. Процедура прошла успешно, и артиста уже выписали — он провёл в стационаре всего три дня.

Напомним, в ноябре прошлого года сын актёра — депутат Госдумы Сергей Боярский — подтвердил, что его отец перенёс инфаркт. По его словам, он быстро пришёл в себя после случившегося.

В конце декабря 2023 года Михаилу Сергеевичу исполнилось 74 года. Боярский до сих пор играет в театре и кино, участвует в дубляже мультфильмов и появляется в эфирах на телевидении.