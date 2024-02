Авторы культового рогалика Dead Cells завершают поддержку игры — спустя 5 лет после релиза

Авторы культового рогалика Dead Cells объявили в соцсети X (ранее Twitter), что завершают поддержку игры. Разработчики снабжали тайтл новым контентом на протяжении пяти лет после релиза — 35-й апдейт станет последним.

Фото: Evil Empire

Также за всё время существования рогалика создатели выпустили для него четыре дополнения: The Bad Seed, Fatal Falls, The Queen and the Sea и Return to Castlevania. Команда поблагодарила аудиторию за многие годы поддержки.

После завершения работы над Dead Cells студия направит свои силы на разработку следующей игры — трёхмерного рогалика Windblown. Релиз самой Dead Cells состоялся в 2018 году.

Тайтл доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и мобильных устройствах.