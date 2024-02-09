Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Плей-офф
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы культового рогалика Dead Cells завершают поддержку игры — спустя 5 лет после релиза

Авторы культового рогалика Dead Cells завершают поддержку игры — спустя 5 лет после релиза
Комментарии

Авторы культового рогалика Dead Cells объявили в соцсети X (ранее Twitter), что завершают поддержку игры. Разработчики снабжали тайтл новым контентом на протяжении пяти лет после релиза — 35-й апдейт станет последним.

Фото: Evil Empire

Также за всё время существования рогалика создатели выпустили для него четыре дополнения: The Bad Seed, Fatal Falls, The Queen and the Sea и Return to Castlevania. Команда поблагодарила аудиторию за многие годы поддержки.

После завершения работы над Dead Cells студия направит свои силы на разработку следующей игры — трёхмерного рогалика Windblown. Релиз самой Dead Cells состоялся в 2018 году.

Тайтл доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

Материалы по теме
Вышел ролик со смешными багами во время разработки Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android