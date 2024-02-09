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«Мастер и Маргарита» вошёл в топ-7 самых кассовых фильмов 2024 года

«Мастер и Маргарита» вошёл в топ-7 самых кассовых фильмов 2024 года
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8 февраля российская лента «Мастер и Маргарита» вошла в топ-7 самых кассовых фильмов 2024 года. Сборы картины уже превысили 11,8 млн рублей ($ 11 млн). Велик шанс, что отечественная работа сможет добраться и до пятой строчки, поскольку разрыв составляет всего $ 2,2 млн.

Самым кассовым фильмом текущего года остаётся боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом — он заработал больше $ 123 млн.

Фото: Box Office Mojo

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет ленты разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

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