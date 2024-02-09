На этой неделе актёр Марк Руфалло получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде — официальная церемония открытия прошла 8 февраля. На мероприятии присутствовали как близкие люди артиста, так и его коллеги по цеху.

К примеру, речью отметился режиссёр Дэвид Финчер — Руффало снимался в его фильме «Зодиак».

Запись церемонии

Видео доступно на YouTube-канале walkoffame. Права на видео принадлежат Hollywood Walk of Fame.

Актёр наиболее известен зрителям по роли Халка в фильмах Marvel. Ко всему прочему, за свою карьеру Руффало снялся и во многих других известных картинах: «Остров проклятых», «Иллюзия обмана», «Тёмные воды», «Между небом и землёй», «Бедные-несчастные» и других.

На «Оскаре-2024» Марк Руффало попал в номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Дункана Веддербёрна в фильме «Бедные-несчастные».