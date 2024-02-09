Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,2 млрд рублей

9 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 1,2 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше двух недель.

Ко всему прочему, лента смогла войти в топ-7 самых кассовых фильмов 2024 года.

Фото: «Фонд кино»

Фильм снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.