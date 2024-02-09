Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Плей-офф
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,2 млрд рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1,2 млрд рублей
Комментарии

9 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 1,2 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше двух недель.

Ко всему прочему, лента смогла войти в топ-7 самых кассовых фильмов 2024 года.

Фото: «Фонд кино»

Фильм снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

Материалы по теме
Сыгравший Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» актёр отказался смотреть новый фильм
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android