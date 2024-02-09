Режиссёр «Добычи» Дэн Трахтенберг снимет новую часть «Хищника»

Как сообщает издание Deadline, студия 20th Century готовит новую часть «Хищника» с подзаголовком «Пустоши». Режиссёром картины выступит Дэн Трахтенберг, режиссёр недавней «Добычи», приквела культовой франшизы.

Будущая картина расскажет о столкновении с хищником в будущем — сражаться с ним будет неназванная героиня. Съёмки должны стартовать в этом году, постановщик уже начал поиски актрисы на главную роль. Лента наверняка выйдет в кинотеатральный прокат — в отличие от недавнего приквела, который сразу выпустили в онлайн-кинотеатре Hulu.

При этом 20th Century также работает и над продолжением «Добычи». События ленты вновь развернутся на землях индейцев, каких-либо других подробностей о сиквеле пока нет.