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Третий сезон сериала «Медведь» с Алленом Уайтом выйдет в июне

Третий сезон сериала «Медведь» с Алленом Уайтом выйдет в июне
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Журналисты издания Deadline сообщили, что третий сезон сериала «Медведь» с Алленом Уайтом выйдет в июне этого года. Напомним, съёмки продолжения стартуют уже 26 февраля.

Шоу «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Ряд вещей идут не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные решения, чтобы спасти заведение.

В актёрский состав также вошли Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Эбби Эллиотт и другие. Создателем и сценаристом сериала выступил Кристофер Сторер.

Первый сезон сериала вышел в июне 2022 года, а второй — в июне 2023-го.

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