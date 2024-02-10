Звёзды «Игры престолов» Софи Тёрнер и Кит Харингтон сыграют в хорроре «Ужасный»

Журналисты издания Deadline сообщили, что звёзды сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер и Кит Харингтон сыграют в готическом хорроре «Ужасный». Сценаристом и режиссёром проекта выступит Наташа Кермани («Везучая», «Имитация девушки», «Вдребезги»).

Действия картины развернутся во время разгара войны между Алой и Белой розой — серии вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати в середине XV века. Сюжет расскажет об Анне и её свекрови Морвен, которые ведут одинокую жизнь на окраине общества. В какой-то момент их посещает человек из их прошлого, запускающий череду событий, которые становятся поворотным моментом в жизни Анны.

Сроки и дата выхода картины пока не раскрываются. Больше подробностей станет известно ближе к началу съёмок.