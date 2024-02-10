Вышел трейлер мультсериала по мотивам «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов»

Компания Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер мультсериала по мотивам «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов». Проект выступит спин-оффом оригинального мультфильма.

В ролике показали полный состав черепах и сражения с роботами.

Видео доступно на YouTube-канале Nicktoons. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Созданием шоу занимаются Кристофер Йост («Мандалорец», «Тор: Рагнарёк») и Алан Ван («Эволюция Черепашек-ниндзя»). Актёры озвучки Николас Канту, Брэйди Нун, Мика Эбби и Шамон Браун-младший вновь исполнят роли Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело.

Премьера мультсериала «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» состоится летом в стриминговом сервисе Paramount+. К выходу запланировано два сезона.