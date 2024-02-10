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Майкл Фассбендер сыграет злодея в перезапуске «Горца» с Генри Кавиллом — инсайдер

Майкл Фассбендер сыграет злодея в перезапуске «Горца» с Генри Кавиллом — инсайдер
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Инсайдер Дэниель Рихтман сообщил, что Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Убийца») сыграет злодея в перезапуске «Горца» с Генри Кавиллом. Информатор отметил, что сейчас актёр ведёт переговоры с Lionsgate о назначении на роль.

Бюджет ремейка составит более $ 100 млн. Режиссёром выступит Чад Стахелски (серия «Джон Уик», «Ворон»). Больше информации о ленте авторы раскроют позднее. Кресла сценаристов заняли Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй — они работали над «Железным человеком» и «Крейвеном-охотником».

Оригинальный «Горец» с Кристофером Ламбертом в главной роли вышел в 1986 году. Также в рамках франшизы сняли ещё четыре фильма и аниме-адаптацию «Горец: В поисках мести». Ещё выходил одноимённый сериал с Эдрианом Полом в главной роли.

Выход переосмысления ожидается в 2026 году.

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