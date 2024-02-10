Том Круз сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино

Известный информатор Джефф Снайдер рассказал, что Том Круз (серии «Миссия невыполнима», «Топ Ган») сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино. По словам Снайдера, актёр сейчас активно ведёт переговоры для утверждения на роль.

Напомним, изначально съёмки ленты должны были стартовать в конце 2023-го, однако в Голливуде начались забастовки, поэтому планы пришлось изменить. В итоге производство картины отложили до середины этого года.

Хотя официальный каст не раскрыт, по слухам, в фильме сыграют Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и, возможно, Пол Уолтер Хаузер. Сюжет расскажет про кинокритика, который пишет для порножурнала.

Премьера «Кинокритика» состоится в 2025 году.