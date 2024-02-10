Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Плей-офф
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Круз сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино

Том Круз сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино
Комментарии

Известный информатор Джефф Снайдер рассказал, что Том Круз (серии «Миссия невыполнима», «Топ Ган») сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино. По словам Снайдера, актёр сейчас активно ведёт переговоры для утверждения на роль.

Напомним, изначально съёмки ленты должны были стартовать в конце 2023-го, однако в Голливуде начались забастовки, поэтому планы пришлось изменить. В итоге производство картины отложили до середины этого года.

Хотя официальный каст не раскрыт, по слухам, в фильме сыграют Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и, возможно, Пол Уолтер Хаузер. Сюжет расскажет про кинокритика, который пишет для порножурнала.

Премьера «Кинокритика» состоится в 2025 году.

Материалы по теме
Брэд Питт сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android