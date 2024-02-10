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Режиссёром «Заклятия 4» выступит Майкл Чавес — он работал над «Проклятием монахини 2»

Режиссёром «Заклятия 4» выступит Майкл Чавес — он работал над «Проклятием монахини 2»
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Журналисты издания The Hollwood Reporter сообщили, что режиссёром «Заклятия 4» выступит Майкл Чавес. До этого он выступил постановщиком «Заклятия 3: По воле дьявола» и «Проклятия монахини 2».

Отмечается, что работа над четвёртым фильмом в хоррор-серии ведётся с начала прошлого года. Сценаристом ленты выступит Дэвид Лесли Джонсон — он написал сюжет для третьей части. Кресло продюсеров заняли создатель франшизы Джеймс Ван и Питер Сафран («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»).

Ожидается, что съёмки картины стартуют летом этого года в Атланте. Подробности сюжета ещё неизвестны, однако к своим ролям наверняка снова вернутся Патрик Уилсон и Вера Фармига.

Дата выхода «Заклятия 4» пока не раскрывается.

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