Кристиан Бэйл побреется налысо для роли Франкенштейна в фильме Мэгги Джилленхол

Недавно актёр Кристиан Бэйл дал интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора звезда «Тёмного рыцаря» и «Американского психопата» подтвердил, что сыграет Франкенштейна в новом фильме Мэгги Джилленхол.

Бэйл отметил, что для роли ему снова предстоит преобразить свою внешность, но не так кардинально — он побреется налысо.

Я просил их разрешить мне не делать этого, но они говорили только одно: «Да что не так с этим Бэйлом?»

Съёмки безымянной ленты стартуют уже в ближайшие недели. Её действия развернутся в Чикаго 1930-х годов и расскажут о похождениях Франкенштейна и знакомстве с доктором Ефронием. Затем они вместе оживят молодую девушку, чтобы Франкенштейн мог обзавестись невестой.

Дата премьеры пока не раскрывается.