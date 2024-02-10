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Marvel раскрыла три потенциальных названия фильма «Дэдпул 3»

Marvel раскрыла три потенциальных названия фильма «Дэдпул 3»
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Marvel до сих пор не раскрыла официальное название третьей части «Дэдпула». Однако 9 февраля компания зарегистрировала четыре новых товарных знака — среди них есть потенциальное именование фильма.

Все четыре варианта

  • «Дэдпул 3»
  • «Дэдпул и друг»
  • «Дэдпул и друзья»
  • «Дэдпул и Росомаха»

Наиболее логичными кажутся первый и четвёртый варианты, поскольку лучше раскрывают суть сюжета картины. Напомним, полноценный трейлер «Дэдпула 3» должны показать уже 11 февраля в рамках Супербоула.

Подробности сюжета пока неизвестны, однако в истории как-то будут замешаны перемещения во времени и альтернативные вселенные. Для фанатов в данный момент это самый ожидаемый фильм Marvel Studios.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля.

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