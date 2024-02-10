Опубликован финальный трейлер сериала «Сёгун» про Японию 1600 года

Телеканал FX опубликовал финальный трейлер мини-сериала «Сёгун» про Японию 1600 года. Шоу стартует уже 27 февраля в стриминговом сервисе Hulu — оно будет состоять из 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой сериала — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие. Продюсерами мини-сериала выступили Эндрю Макдональд, Аллон Райч, Майкл Де Лука, Микаэла Клавелл, Тим ван Паттен, Юджин Келли и Джастин Маркс.