В Football Manager 2024 сыграло семь миллионов человек — это самая успешная часть серии

Разработчики футбольного менеджера Football Manager 2024 из Sports Interactive объявили, что в тайтл сыграло семь миллионов человек. Для достижения подобного результата проекту понадобилось чуть больше трёх месяцев.

Фото: Miles Jacobson/X (ранее Twitter)

По словам руководителя студии Майлза Джейкобсона, Football Manager 2024 уже стала самой успешной частью серии. О предыдущем рекорде в шесть миллионов игроков Джейкобсон отчитался в начале января. Таким образом, до нового рубежа футбольный менеджер добрался всего за месяц.

20-ю игру во франшизе крайне положительно приняли как рядовые геймеры, так и критики. В Steam у тайтла более пяти тысяч отзывов, причём 88% из них положительные.

Football Manager 2024 доступен на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и мобильных устройствах.