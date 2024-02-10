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В Football Manager 2024 сыграло семь миллионов человек — это самая успешная часть серии

В Football Manager 2024 сыграло семь миллионов человек — это самая успешная часть серии
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Разработчики футбольного менеджера Football Manager 2024 из Sports Interactive объявили, что в тайтл сыграло семь миллионов человек. Для достижения подобного результата проекту понадобилось чуть больше трёх месяцев.

Фото: Miles Jacobson/X (ранее Twitter)

По словам руководителя студии Майлза Джейкобсона, Football Manager 2024 уже стала самой успешной частью серии. О предыдущем рекорде в шесть миллионов игроков Джейкобсон отчитался в начале января. Таким образом, до нового рубежа футбольный менеджер добрался всего за месяц.

20-ю игру во франшизе крайне положительно приняли как рядовые геймеры, так и критики. В Steam у тайтла более пяти тысяч отзывов, причём 88% из них положительные.

Football Manager 2024 доступен на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

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