Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 1,3 млрд рублей

10 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате достигли отметки в 1,3 млрд рублей. Картина продолжает доминировать в кинотеатрах страны, уверенно занимая первую строчку на протяжении последних двух недель. Судя по всему, лента сможет добраться и до результата в 1,5 млрд рублей.

Фото: ЕАИС

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Тайная жизнь»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.