Сильвестр Сталлоне: следующим исполнить роль Рэмбо должен Райан Гослинг

Недавно легендарный актёр Сильвестр Сталлоне («Рокки», «Неудержимые») принял участие в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном». В ходе разговора с ведущим он заявил, что следующим исполнителем роли Рэмбо должен стать Райан Гослинг («Драйв», «Барби»).

Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат Jimmy Fallon.

Я бы точно сказал ему «да», но не знаю, возможно, кто-то возразит мне словами «Эй, он слишком красив, чтобы быть Рэмбо!»

Премьера фильма «Рэмбо: Первая кровь» состоялась в далёком 1982 году. Картина снята по мотивам одноимённого романа Дэвида Моррелла. Главным героем выступает Джон Рэмбо — ветеран вьетнамской войны. Кресло режиссёра ленты занял Тед Котчефф («Стрелок», «Уикенд у Берни»).